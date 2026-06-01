プロ野球・DeNAは1日、育成の吉岡暖投手と小針大輝選手をBCリーグの栃木ゴールデンブレーブスに派遣することを発表しました。吉岡投手は2024年育成2位でDeNAに入団。今季はファームで4試合に登板し防御率は2.25をマーク。同年育成1位で入団した小針選手はここまでファームで15試合に出場し、9安打3打点、打率.281を記録しています。派遣期間はBCリーグのプレーオフを含むシーズン終了まで。球団は今回の派遣について、2選手の育成