ラグビー・リーグワン2部の花園は1日、監督や主将、スタッフがホストエリアにある東大阪市役所を訪れ、野田義和市長らを表敬訪問した。今季から太田春樹監督が就任し、南アフリカ大表SOマニー・リボックや元ニュージーランド代表CTBピーター・ウマガ＝ジェンセンらを獲得。開幕6連勝を飾るなど第11節までは10勝1敗としたが、最後の3試合で3連敗を喫し、3位にとどまり1部との入れ替え戦に進めなかった。シーズンを振り返り、