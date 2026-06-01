1日、参議院決算委員会において、日本維新の会の佐々木りえ議員が「子どものAI活用リスク」について質問を行った。孤独や悩みを抱えた子どもが生成AIを相談相手のように使うケースが増加している現状を踏まえ、社会全体でその危険性を真剣に考えるべきだと訴えた。【映像】佐々木議員、AIに「答弁」褒められる？→国会笑い（実際の様子）佐々木議員は質疑の中で、「児童相談所よりAIの方が寄り添ってくれると感じる子どもも存