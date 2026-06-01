プロ野球・ソフトバンクの栗原陵矢選手が、驚きの躍動を続けています。12年目を迎える29歳の栗原選手。今季からソフトバンクの選手会長にも就任しています。オープン戦では17試合の出場で打率.216とまずまずの成績も、開幕後から躍動。開幕戦で第1号2ランを放つと、ここまで両リーグトップの16本塁打をマークしています。躍動は同リーグ内だけにとどまらず、交流戦でも継続。ここまで巨人・広島との計6試合を終え、交流戦だけで4本