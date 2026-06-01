女優、タレントとして活動するイラン出身のサヘル・ローズ（40）が1日、自身のSNSを更新。意外な人物と遭遇したことを明かした。先月31日に山形でのフォーラムに参加していたサヘル・ローズ。この日は「山形の会場近くにて、いらっしゃいました」と書き出し、店舗の端末を操作する人物の写真をアップ。「三度は見返しました。何を買われたのかが気になります」と伝えた。しかしその後ろ姿がSF大作「スター・ウォーズ」シリー