◇サッカー キリンチャレンジカップ2026 日本 1-0 アイスランド〈5月31日、MUFGスタジアム(国立競技場)〉サッカー日本代表はFIFAワールドカップ2026開幕前の壮行試合に勝利。キャプテンのMF/FW遠藤航選手が自身の手応えや、DF吉田麻也選手からの影響を語りました。2月に左足じん帯を損傷し、約3か月半ぶりの実戦復帰。この日は前半のみのプレーとなるも、久しぶりの出場に「(コンディションは)もちろんベストとは言わないが、自分