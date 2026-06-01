三菱UFJ銀行は6月1日、「エムットでスタート！夏エンジョイキャンペーン アプリでの口座開設＋入金で現金最大2万円プレゼント」を開始した。本キャンペーンは、アプリで普通預金口座を開設した利用者を対象に、所定の残高条件を達成すると現金最大2万円をプレゼントするもの。同行によると、常設の口座開設プランと比べて特典金額は最大10倍となる。○現金最大2万円をプレゼント同キャンペーンは、三菱UFJ銀行が提供するライフステ