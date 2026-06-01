◆ 白球つれづれ2026・第22回楽天が交流戦で泥沼にはまっている。1日現在（以下数字はすべて同じ）中日、ヤクルトと戦って6連敗。もちろん球団のワースト記録だ。もっとも、今季楽天の5連敗以上はこれが4度目だから、交流戦に限ったことではない。単純に弱いのだ。リーグ全体を眺めても19勝32敗1分けは、断トツの最下位。5月の成績も7勝18敗では、希望の光を見つけるのも難しい。「結果がこうなっているところは、本当にチ