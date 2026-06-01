アントワークスは6月1日より、全国の「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」にて、牛カルビと豚トロを使用した「厚切りコンビすたみな焼肉丼」と「厚切りコンビねぎ塩焼肉丼」を期間限定で発売する。湿度や気温が高まり身体のだるさを感じやすい梅雨シーズンに、しっかりすたみなをつけてほしいとの想いから開発された総重量500g超のボリューム満点メニューであるとのことだ。「厚切りコンビすたみな焼肉丼」、「厚切りコンビねぎ塩