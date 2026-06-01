音楽デュオ「ＤｅｆＴｅｃｈ」のＭｉｃｒｏこと西宮佑騎被告（４５）の初公判が１日、東京地裁で開かれ、起訴内容を認めた。西宮被告は今年２月に都内の自宅で乾燥大麻を所持したとして、厚生労働省麻薬取締部に現行犯逮捕され、麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われていた。黒のスーツで出廷した西宮被告は、日焼けした黒い肌が印象的だった。裁判官から職業を問われると「音楽家です」と答え、起訴事実については「間違