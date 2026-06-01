英国発ライフスタイルブランド「Cath Kidston（キャス キッドソン）」が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーション第2弾「Cath Kidston × Hello Kitty」の新作アイテムを、6月5日（金）から発売する。「Cath Kidston×ハローキティ」コラボ第2弾 6月5日（金）発売昨年12月に続く第2弾となる今回は、全14アイテムがラインアップ。本コラボのために制作された3種類の特別アートが採用され、ブランドを