W杯へ向けた大勝に沸く王国スペイン1部レアル・マドリードに所属するブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールは現地時間5月31日、パナマ代表との親善試合に先発出場し、6-2の大勝に貢献した。ブラジル現地メディア「グローボ・エスポルチ」は北中米ワールドカップ（W杯）を控えるチームの仕上がりに着目。「ブラジル代表は素晴らしい形で国に別れを告げた」と報じるとともに、ヴィニシウスがベンチ入りした大黒柱の復帰を歓迎