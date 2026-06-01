経口補水液は脱水時に速やかに水分と電解質を補給できるように作られた飲料であり、一般的なスポーツドリンクよりもナトリウムやカリウムの量が多くなっています。サントリーは初めて経口補水液を飲む人や子どもでも飲みやすい「SUNTORY DAKARA経口補水液」を2026年6月9日(火)から発売する予定であり、サンプルが編集部にも届いたので、どんな経口補水液に仕上がっているのか実際に飲んで確かめてみました。特別用途食品(※1)（個