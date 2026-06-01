アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里の色っぽいショットが反響を呼んでいる。大谷は１日までに自身のインスタグラムを更新。「５月もよく頑張りました」と記し、デコルテが見えるトップスを着て、髪をかき上げる色気漂うショットなど、私服姿をアップした。この投稿には、「まじかわいい」「この投稿だけで６月も頑張れる感謝」「私も励みになります」などのコメントが寄せられた。