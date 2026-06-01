◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月１日シックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）は読売マイラーズＣ７着から仕切り直しの一戦となる。前走は国枝厩舎の解散に伴い、転厩して臨んだ初のレースだった。着順こそ下位に沈んだが、田中博調教師は「前走はあの状態で走れるか疑問だったが、コース取りや枠順を考えても思ったより走れていた」と悲観の色はない。これまで挙