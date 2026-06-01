俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第47回（2日）の場面カットが公開されている。【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開前回は、小野田（宮地雅子）の容態は回復の見込みが立たず、ゆき（中井友望）とトメ（原嶋凛）は担当医の坂田（金井勇太）から家族への連絡を促される