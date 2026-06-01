アニメ『マロニエ王国の七人の騎士』がNHK Eテレで2026年10月から放送されることが決定した。あわせて草原を歩く七人の兄弟たちの姿とマロニエの花が描かれたティザービジュアルとスペシャル映像が解禁された。【画像】原作者の直筆コメント＆PV場面カット『マロニエ王国の七人の騎士』は、「月刊フラワーズ」（小学館）にて2016年より連載中の岩本ナオによる漫画『マロニエ王国の七人の騎士』を原作としたTVアニメ。物語は、