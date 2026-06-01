昨年10月に芸能生活30周年イヤーを迎えた大泉洋によるリサイタルツアー『芸能生活30周年記念!!大泉洋リサイタル2-リベンジ-』が、5月30日、31日に北海道・北海道立総合体育センター北海きたえーるで開幕した。【ライブ写真】クールにポーズを決める大泉洋！『リサイタル2-リベンジ-』北海道公演の模様2024年に開催された日本武道館公演を受け、自ら命名した決意表明のタイトル“リベンジ”の名のもと、日本屈指のエンターテイ