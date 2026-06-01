ひらかたパーク（大阪府枚方市）は、夏の風物詩となっている屋外プール「ザ・ブーン」を7月11日にオープンする。昨年より1週間早いスタートとなり、9月13日までのロングラン開催となる。【画像多数】ひらかたパークのプール新たに3種類のギミック（仕掛け）登場今年は、流水プール「ドンブラー」の中州部分に、新たに3種類のギミック（仕掛け）が登場し、大人も子どもも一緒に楽しめる要素が増える。また、子ども専用の「わ