日本の国旗を傷つける行為を処罰する法律の制定をめぐり、自民党はプロジェクトチームなどの合同会議をひらき、法案を大筋で了承しました。きょう午後、自民党のプロジェクトチームなどが大筋で了承した国旗損壊罪の制定に関する法案では、人に著しく不快感や嫌悪感を抱かせるような方法で公然と国旗を傷つけることなどを処罰の対象にするとしています。2年以下の拘禁刑、または20万円以下の罰金とする罰則を設け、犯罪行為にあて