歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが5月31日、自身のインスタグラムを更新。息子の勸玄さん（市川新之助）との近況を報告しました。【写真を見る】【 市川團十郎 】「実は私の方が連れて行ってもらっているのかも」長男・勸玄との近況報告「麻央さんそっくり」「大人びて来て頼もしい」反響続々投稿には、カフェ風の空間でスツールに腰掛け、右手の人差し指を口元に当てながら微笑む勸玄さんの写真や、緑豊かな公園の小道を後