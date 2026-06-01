「ドン・キホーテ」などを運営する会社は、新たなプライベートブランドのパッケージを白黒にすると発表しました。今月から「ドン・キホーテ」など、全国のおよそ670店舗で新たに展開されるプライベートブランドは、商品のパッケージが白黒になります。白黒包装にすることで印刷代を削減したほか、物流の見直しなどで低価格を実現したということです。生活必需品に特化し、▼ペットボトルの水500ミリリットルは40円。▼ボックスティ