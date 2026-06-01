東京六大学野球春季リーグ戦が終了しベストナインが発表された。三塁手部門には東大の小村旺輔選手（4年＝私武蔵、5票＝満票14）は初めて選ばれた。本人は「まさかベストナインとは」と驚きの表情。今季、規定打席に到達した三塁手は3人しかおらず打率・278、法大から勝ち点奪取に貢献したことも大きなポイントだった。「秋は3割を打って連続でもらえるよう頑張ります」と笑顔で話していた。