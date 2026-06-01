優れたテレビ・ラジオ番組などに贈られる「第63回ギャラクシー賞」（放送批評懇談会選定）の贈賞式が1日、東京都内のホテルで行われ、昨年度後期のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（昨年9月〜今年3月）がテレビ部門特別賞を受賞。ヒロインを務めた女優の郄石あかり（23）が登壇した。「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を