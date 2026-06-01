１日午前１０時１５分頃、東京都大田区南蒲田の路上で、５０歳代の男性が、同じ路線バスに乗っていた男にナイフで切りつけられ、頬を切る軽傷を負った。男は現場から逃走したが、警戒中の警視庁蒲田署員が付近で発見し、殺人未遂と銃刀法違反容疑で現行犯逮捕した。逮捕されたのは、同区の無職の男（７５）。調べに「切りつけたのは間違いないが、殺すつもりはなかった」と供述している。男は逮捕時、ナイフ１本を所持していた