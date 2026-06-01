元飛び込み女子世界選手権日本代表の馬淵優佳さんが３０日に自身のインスタグラムを更新。「娘とデートで幸せ時間」などとつづり、黒糖タピオカとチョコバナナパンケーキを楽しむ写真を投稿した。ショートカットに縁が大きめの眼鏡をかけた馬淵さんは、ベージュの大きな襟のブラウス姿。フォロワーからは「どこのモデルかと思った」「可愛い」「メガネお似合いですね」「めちゃくちゃ可愛すぎる」などとコメントが。タピオカと