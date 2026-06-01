俳優賀来賢人（36）が、31日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。ドラマ「今日から俺は!!」撮影当時の様子が明かされた。賀来が「僕の人生を変えてくれた人」「いなかったら今の僕はいない」という存在だという福田雄一監督がリモートで出演。賀来のデビュー直後から20年の付き合いで映像、舞台などともにした仕事は18作品だという。賀来の主演作「今日から俺は!!」の撮影当時の様子について、福田監督は「全員