昨年公開された女優・吉永小百合主演の映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督）が、ネパールで開催されていた「カトマンズ国際山岳映画祭」（現地時間５月２７〜３１日）で観客賞を受賞したことが１日までに分かった。受賞作は、女性初のエベレスト登頂に成功した田部井淳子さん（２０１６年死去、享年７７）の実話を基にした映画。吉永は、田部井さんをモデルとした多部純子を演じている。田部井さんは同国で