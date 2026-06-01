俳優の前田旺志郎（25）が、きょう1日よりブルーレーベルに所属となった。同事務所が公式サイトとXで伝えた。【写真】「お兄さん久々」「揃ってる！」“まえだまえだ”航基＆旺志郎、久々の兄弟ショット※3・4枚目Xの投稿で「BLUE LABELに新たに所属者が加わりました」と、前田を紹介。「何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。前田は子役時代、前田航基とともにお笑いコンビ「まえだまえだ」を結成。2人は、小学生