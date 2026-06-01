俳優の夏帆と竹内涼真がW主演を務めたTBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』が、『第63回ギャラクシー賞』（主催：放送批評懇談会）のマイベストTV賞グランプリを受賞し、6月1日に都内で行われた贈賞式に夏帆と竹内がそろって登壇した。【全身ショット】華やか！ドレス＆スーツで登場した竹内涼真＆夏帆原作は、第26回手塚治虫文化賞新生賞を受賞した谷口菜津子による同名漫画。恋人のために手料理を作り続けることで