元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が１日、都内で行われた下着メーカー「ＰＥＡＣＨＪＯＨＮ」の「『人魚のブラ』ＳＵＭＭＥＲＯＡＳＩＳ」発表会に出席した。１６日に３１歳の誕生日を迎える森にサプライズでケーキが贈られた。「今日、６月１日なのでいろんなメルマガから６月の誕生日おめでとうございます、みたいな（メッセージが届いて）、まだメルマガからしかお祝いされてなかったので、今年初めてお祝い