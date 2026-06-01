◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週第３日▽慶大３―０早大（１日・神宮）早大が慶大に敗れて勝ち点を落とし、春のリーグ戦を４勝８敗１分け勝ち点１の５位で終えた。試合は０―０の２回。先発の宮城誇南（４年＝浦和学院）が四球と２安打で満塁のピンチを背負うと、８番・横地広太（４年＝慶応義塾）に押し出しの四球を与え先取点を奪われた。６回には４番手で登板した岡村遼太郎（３年＝早大学院）が、先頭の３番・小原大和（