プロボクシングWBA世界ミニマム級正規王者・松本流星（28＝帝拳）が1日、所属ジムの公式ホームページで同王座の返上を発表した。この日、更新されたWBA最新ランキングで同級1位となっていた松本は昨年9月に同王座を獲得。今年3月には横浜BUNTAIで行われた同級4位・高田勇仁（27＝ライオンズ）とのダイレクトリマッチでフルマークの判定勝利を収め初防衛に成功していた。WBA同級スーパー王者オスカー・コラーゾ（プエルトリコ