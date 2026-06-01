2番目に「暖かい春」となりました。気象庁によりますと、今年3月から5月までの平均気温は平年より1.54℃高く、統計を開始した1898年以降、2番目に「暖かい春」となりました。日本付近が暖かい空気に覆われやすかったことなどから、全国的に気温が高くなり、特に九州北部では統計開始以降、春として最も気温が高くなっています。気象庁はこの夏についても全国的に平年より高温になる見通しだとして、十分な熱中症対策をするよう呼び