ＤｅＮＡは１日、育成の吉岡暖（はる）投手と小針大輝外野手をルートインＢＣリーグの栃木ゴールデンブレーブスに派遣すると発表した。期間は今季終了まで。吉岡は阿南光高から２４年育成ドラフト２位で入団した右腕。小針は日大鶴ヶ丘高から２４年育成ドラフトで入団した左打者。