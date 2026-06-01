日本モーターボート競走会は1日、SG「第72回ボートレースメモリアル」（8月25〜30日、桐生）の出場選手を別表の通り発表した。開催場の桐生を除く23場から推薦された選手が出場。昨年の若松に続く連覇を狙う白井英治（49＝山口）らが名を連ねる一方、尼崎推薦の和田兼輔（39＝兵庫）は、うれしいSG初出場となる。なお今回は予備選手を含めて女子選手がおらず、2018年8月21〜27日の第64回大会（まるがめ）以来8年ぶりに男子選