ドジャースとフィリーズの3連戦はドジャースが勝ち越しました。日本選手3人がそれぞれの形で昨季の本塁打王で現在メジャートップ22本塁打を放つカイル・シュワバー選手に打ち勝ちました。まずは日本時間5月30日のカード初戦。大谷翔平選手が5月28日の投打二刀流出場での登板日に“唯一無二”の2試合連続の先頭打者アーチを決めると、その次戦で2試合連続となる第10号を放ちました。3回、1アウトランナー無しの場面。相手先発ザック