お笑いコンビ、キングコングの西野亮廣（45）が1日、Xを更新。テレビ番組サイドから出演者に自身の悪口を言わせる企画について打診されたことを明かし、私見を述べた。西野は「とあるテレビ番組から、『西野さんがいないところで、西野さんのことを悪く言うノリ(ミニコント？)を仕掛けてもいいですか？」という連絡がマネージャー経由であったのだけれど」と言及。「ご丁寧にありがとうございます」と感謝しつつ、自身は番組側に「