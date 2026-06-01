NTTソルマーレが運営する、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、絶賛放送中の「川島・山内のマンガ沼(読売テレビ・日本テレビ)」とのコラボレーションとして、500名近くのファンと｢マンガ愛｣を共有するリアルイベント『コミックシーモアpresents マンガ沼ライブ』を5月30日に開催した。番組では、MCの川島明(麒麟)、山内健司(かまいたち)、そしてマンガ大好き芸人の関太(タイムマシーン3号)、原田泰雅(ビスケッ