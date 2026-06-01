moomoo証券は6月1日、宇宙開発企業スペースX（SpaceX）のIPO（新規株式公開）に関連し、上場日とされる6月12日（予定）から同社株の取扱いを開始する予定だと発表した。上場当日の日本時間20時から先行して注文受付を開始。現地市場が本格的に動き出す前から、あらかじめ注文しておくことが可能となり、初値近辺での売買機会を狙える環境を整える。スペースXはイーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業で、衛星通信サービス「Starli