24人が一堂に会する姿は圧巻だ。K-POP史上最多の24人組グループtripleSが完全体でカムバックする。【写真】tripleS日本人メンバーは元名門大学生tripleSは6月1日、ソウルのブルースクエア・ウリWONバンクホールで、新アルバム『ASSEMBLE26 'LOVE & POP' Pt.1』のリリース記念ショーケースを開催した。リード曲の『Baby Flower』は、過去にメンバー全員で披露した『Girls Never Die』や『Are You Alive』と同様に、多感な時期の