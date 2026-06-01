新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にて櫻坂46『四期生LIVE』の模様を６月２日（火）・３日（水）の２日間にわたり、19時より生放送することを決定した。また、本ライブのチケットを5月30日（土）より発売中。 櫻坂46『四期生LIVE』では、グループ加入から約１年、経験を重ねながら自分たちなりの表現を少しずつ形にしてきた櫻坂46四期生の渾身のパフォーマンスをお届け。 本放送は、「ABEMA PPV」に