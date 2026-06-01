５月２９日、天安門広場で国旗掲揚式に参加した後、記念撮影する子どもたち。（北京＝新華社記者／単宇蒅）【新華社北京6月1日】中国新疆ウイグル自治区アクス地区新和県の児童生徒15人がこのほど、北京市を訪れ、体験学習を通じて首都の奥深い文化と雄大な風景を体感した。５月２８日、北京の北海公園で踊る子どもたち。（北京＝新華社配信／賈学震）５月３０日、清華大学で記念撮影する子どもたち。（北京＝新華社記者／