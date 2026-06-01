自民党の磯崎参院国会対策委員長と立憲民主党の斎藤国対委員長は1日午後、参議院での補正予算案の審議を1日（＝7時間）行うことで合意した。衆議院は5月29日、自民と中道改革連合の国対委員長が会談して「6月3日審議入り・衆参両院で1日ずつ審議」とすることで合意したが、参議院は立憲の斎藤氏が「何の提案も受けていないし、合意している状況にはない」と、反発していた。参議院で2日間の審議を求めていた斎藤氏は、「3兆円の補