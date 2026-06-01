記者会見する北村俊博外務報道官とパスポートのイメージキャラクター「パスポくん」＝5月、外務省外務省が夏休みの旅行シーズンを前に、パスポートの申請を急ぐよう呼びかけている。7月以降に申請手数料が引き下げられるのに伴い、申し込みの大幅な増加が見込まれるためだ。パスポートを作製する国立印刷局は当面、週末も稼働して増産態勢を取る予定だが、交付まで最大約1カ月かかることも想定されるという。手数料の引き下げ