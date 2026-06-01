1日から、東京・渋谷区で「ポイ捨て」をした人に対し、過料2000円の徴収が始まりました。渋谷区では、1日から巡回員が見回り、ゴミのポイ捨てを確認すると、その場で過料2000円の徴収を行っています。巡回員：渋谷区はきれいな街「渋谷」をみんなでつくろうという条例があります。ポイ捨てすると、過料2000円になります。渋谷区によりますと、初日の1日は午後3時までにゴミのポイ捨てで4件の徴収を行ったということです。外国人の