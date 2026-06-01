東京都教育委員会は５月２８日、都立学校に独自配備している生成ＡＩ（人工知能）の「都立ＡＩ」について、授業以外の校務での活用マニュアルを初めて策定し、各校に配布した。推奨事項を示して利用を促し、教員の働き方改革につなげる一方、許されない使用例も挙げて注意喚起する。都立ＡＩは、昨年５月から全都立学校の児童・生徒や教職員がパソコンやタブレット端末から利用し、主に生成ＡＩの使い方を学ぶ授業で使われてい