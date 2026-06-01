女優・のん（32）が1日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットが反響を呼んでいる。のんは「東京はいい天気でしたね」と書き出し、透明なフレームの眼鏡を掛けた写真をアップ。「裾直しに出したパンツを受け取り日和だった。完璧な長さになって戻ってきて、より愛おしい」とつづった。この投稿にフォロワーからは「だれ」「髪伸びたね」「好き、ヘアスタイル」「雰囲気がガラリと」「イケメン過ぎます」「きゃーめっち