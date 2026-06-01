「川口市営第４回２節」（１日、川口）森且行（５２）＝川口・２５期＝初日３、１０Ｒにともに４０線８枠で登場。前半３Ｒは２着だったが、後半１０Ｒは勝利を挙げた。１０Ｒでは１周目バックで５番手につけ、４周４角で牧野貴博（川口）を差して先頭に立ち、そのままゴールを駆け抜けた。それでも１０Ｒを終えて引き揚げての第一声は「ダメだ、ペースが上がらない」とポツリ。「３Ｒからヘッド周りをやったが乗り味が変わら