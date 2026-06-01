お笑いトリオ、パンサーの向井慧（40）が1日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。嵐のラストライブを配信視聴し、過去に解散した国民的グループに思いをはせた。嵐は5月31日に東京ドームでラストツアー最終公演を開催し、26年半のグループ活動に区切りを付けた。同日は休みのため自宅でライブ配信を鑑賞したといい、嵐の楽曲について「当たり前ですけど、え、全部知っ